Gaziantep'ten Kırsala Model: 46.423 Üreticiye 5 milyon 116 bin 875 Litre Mazot Desteği

Gaziantep Büyükşehir, 2025 Mazot Desteğiyle Kırsala Model Olmaya Devam Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik yüzde 100 hibe Mazot Dağıtımı Desteği Projesi kapsamında 2025 yılı programını başlattı. Belediyenin planına göre 46 bin 423 üreticiye toplam 5 milyon 116 bin 875 litre mazot desteği sağlanacak.

Dağıtım Takvimi ve Uygulama

Program dahilinde dağıtımlar 27 Ekimde başladı ve 31 Aralıka kadar devam edecek. Dağıtımlar, OPET ve SUNPET istasyonlarında yürütülüyor. Program çerçevesinde 27 Ekim Pazartesi, 31 Ekim Cuma ve 3 Kasım Pazartesi tarihli dağıtımlar tamamlandı; 7 Kasım Cuma ve 11 Kasım Salı günlerindeki dağıtımlar ise program dahilinde bekleniyor.

Geçmiş Yıllar ve Projenin Etkisi

Projenin ilk yılı olan 2022de 33 bin 180 üreticiye 4 milyon 45 bin 100 litre mazot, 2023te 38 bin 145 üreticiye 4 milyon 387 bin 525 litre, 2024te ise 43 bin 15 üreticiye 4 milyon 842 bin 800 litre mazot desteği verildi. 2022-2025 döneminde toplam 160 bin 763 üreticiye 18 milyon 392 bin 300 litre mazot desteği hedefleniyor. Proje sayesinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üretici sayısında yüzde 30, işlenebilir tarım arazisi miktarında ise yüzde 5 artış gözleniyor.

Başkan Fatma Şahin: "Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programdaki konuşmasında tarımın ve üreticinin önemine vurgu yaptı: "Toprak yerdir, toprak vatandır. Bugün toprak o kadar kıymetli bir hale geldi ki Küresel ısınmanın geldiği noktayı, buzulların eridiğini Antarktika’da görmüş biri olarak söylüyorum, Durum çok vahim. Su savaşları başlayacak. Bu konu artık siber güvenlik kadar, savunma sanayi kadar önemli. Gıda güvenliği bizim için vazgeçilmezdir. Çok güzel bir söz var: ‘Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır.’ Ambarın anahtarı sizde. Sizin güçlü olmanız lazım ama önce o ambarın dolması gerekiyor".

Şahin, üretimi artırmak için toplumsal işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "Hep söylüyorum, her şey bitecek ama çalışmak, üretmek bitmeyecek. Ben şehirde doğdum ama tarımın özünü siz çiftçilerimizden ve üreticiden öğrendim. Siz anlattınız, ben kalbimle dinledim. Arkadaşlarıma hep şunu söyledim, ‘Önce toprak rahatlamalı, çiftçi rahatlamalı.’ ... Günün sonunda tohum başak verip sofraya ulaştığında huzur, bereket, kardeşlik doğar" ifadelerini kullandı.

"İkinci adımımız sulama yatırımları"

Başkan Şahin, sonraki adımın sulama yatırımlarını tamamlamak olduğunu vurguladı: "Akıllı tarımla ata tohumlarını toprağa yeniden kazandırmak istiyoruz. Araban’da Edes tohumunu kullandık. Verim 300 kilodan 600 kiloya çıktı, hatta 800’e kadar çıkabilir. Çiftçinin cebinin rahatlaması, sofralara huzur gelmesi lazım. Siz rahatlayınca esnaf rahatlıyor, esnaf rahatlayınca sanayi nefes alıyor." Ayrıca 15 Ocakta 65 projenin Cumhurbaşkanlığınca yatırım programına alındığını belirterek su projelerinin önemine dikkat çekti ve sözleşmeli tarımın vurgusunu yaptı.

Vali Yardımcısı ve Çiftçilerin Değerlendirmesi

Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, programın üretime katkısını rakamlarla anlattı: "Geçen yıldan bu yana verilen desteklerde çiftçi bazında yüzde 30’luk bir artış gerçekleşmiş. Çiftçi sayısının 46 bine ulaşması, geçen seneye göre yüzde 30’luk bir artışı ifade ediyor. Alan itibarıyla da yüzde 5 oranında bir artış görülmüş durumda. Bu veriler, üretime ne kadar katkı sağlandığını ve üretimin ne kadar teşvik edildiğini açıkça gösteriyor."

Mazot desteğinden yararlanan üreticiler ve muhtarlar da desteğin mahsul verimine katkısını belirterek, Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti. Oğuzeli Altınyurt Mahallesi Muhtarı Salih Bozgeyik ile kadın çiftçi Mine Özateş programdan memnuniyetlerini dile getirdi.

Tören ve Kapanış

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri, akaryakıt istasyonunda üreticilerin iş araçlarına akaryakıt dolumu yaptı ve günün sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hedeflerine katkı sunan somut adımlarından biri olarak kayda geçti.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025 YILI MAZOT DAĞITIM PROGRAMI KAPSAMINDA 46 BİN 423 ÜRETİCİYE 5 MİLYON 116 BİN 875 LİTRE MAZOT DESTEĞİ SUNUYOR.