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Gaziantep Üniversitesi'nde Filistin İçin Sessiz Yürüyüş

GAÜN'de üniversite öğrencileri, Filistin'e destek vermek amacıyla sessiz yürüyüş düzenleyerek duyarlı mesajlar verdiler.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:09
Gaziantep Üniversitesi'nde Filistin İçin Sessiz Yürüyüş

Gaziantep Üniversitesi'nde Filistin İçin Sessiz Yürüyüş

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN), Filistin'e destek amacıyla anlamlı bir sessiz yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş, GAÜN Merkezi Öğrenci Yemekhanesi önünde toplanan Gaziantep Tıbbiyeliler Topluluğu üyeleri tarafından düzenlendi.

Katılımcılar, üniversitenin ana kapısına kadar sessiz bir şekilde yürüdüler. Yürüyüş sırasında, ”Hastaneye saldırı savaş suçudur” ve ”Zulme ve soykırıma dur de” yazılı döviz ve pankartlar taşıdılar.

Öğrencilerden Duyarlı Açıklama

Grup adına bir açıklama yapan GAÜN Tıp Fakültesi öğrencisi Emettulah Şener, insanlığın Kudüs konusunda yeterince duyarlı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

”Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs de odur. Yüreklerin, bileklerin ve canların ortaya konduğu bir mücadele elbette zaferle sonuçlanacaktır. Bugün neyimiz eksik diye baktığımızda, işte bunu görüyoruz. Dualarımıza ve gözyaşlarımıza, yüreklerimizin ve bileklerimizin gücünü eklemediğimiz sürece zalimi durduramayız. Çünkü hak, hukuk tanımayan zalim, laftan, sözden ve nasihatten anlamaz. İçindeki korkuyu zulüm çıtasını sürekli yükselterek bastıran, ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil güçtür. Ve bu güç, imanımız ve ilmimizdir.”

Yürüyüş, katılımcılar tarafından yapılan dualarla son buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) Filistin'e destek amacıyla sessiz yürüyüş düzenlendi. GAÜN...

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) Filistin'e destek amacıyla sessiz yürüyüş düzenlendi. GAÜN Merkezi Öğrenci Yemekhanesi önünde toplanan Gaziantep Tıbbiyeliler Topluluğu üyeleri, üniversitenin ana kapısına kadar sessiz yürüdü.

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) Filistin'e destek amacıyla sessiz yürüyüş düzenlendi. GAÜN...

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) Filistin'e destek amacıyla sessiz yürüyüş düzenlendi. GAÜN Merkezi Öğrenci Yemekhanesi önünde toplanan Gaziantep Tıbbiyeliler Topluluğu üyeleri, üniversitenin ana kapısına kadar sessiz yürüdü.

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