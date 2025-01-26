Gaziantep ve Çevre İllerde Miraç Kandili Coşkusu

Miraç Kandili Coşkusu Gaziantep ve Çevre İllerde Yaşandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis gibi illerde Miraç Kandili, dualar ve ibadetlerle idrak edildi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Lütfiye Ali Kılçık Camisi, bu anlamlı geceyi yaşamak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Miraç Kandili dolayısıyla cami içerisinde günün anlam ve önemi katılımcılara aktarıldı. Namaz sonrası, cemaat dualar ederek salavat getirirken, cami çıkışında yenilikler de yapıldı; geç vakitte cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Şanlıurfa'da İbadetler Yoğun Bir Şekilde Gerçekleşti

İnanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili'nin anlamı, tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadet eden vatandaşlar tarafından paylaşılarak yaşandı. Akşam ezanıyla birlikte camilere akın eden Müslümanlar, namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu.

Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Dualar Edildi

Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Han Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programda, hem Miraç Kandili hem de depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. İlahilerin yer aldığı bu özel günde, kandilin önemi vurgulandı.

Malatya'da Maneviyat Dolu Bir Gece

Malatya'daki Kernek Karagözlüler Camisi'nde de İl Müftülüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve Hz. Muhammed'in miraca yükselmesi anlatıldı. İl Müftüsü Ramazan Dolu, cemaatle beraber manevi yükselişin önemini vurguladı.

Adıyaman'da Kur’an ve Dua İle Anıldı

Adıyaman'da Maraşlılar Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Müftü Mevlüt Haliloğlu, Miraç Kandili’nin gerekliliğini dile getirdi. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi ve namaz kılındı.

Kilis'te Vakit İkramlarla Taçlandı

Kilis'te de akşam namazı sonrası camilere gelen vatandaşlar dua ederek ibadetlerini gerçekleştirdiler. Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde İl Müftüsü Alettin Bozkurt’un verdiği vaaz, programa damgasını vurdu. Tüm etkinliklerde olduğu gibi cami çıkışında da ikramlar yapıldı.

Miraç Kandili, bu vesileyle vatandaşların manevi havayı soluyarak bir araya geldiği, duaların yapıldığı, kardeşliğin pekiştiği bir gece olarak tüm bölgeyi sarıp sarmaladı.