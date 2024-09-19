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Gaziantep ve Çevresinde Gaziler Günü Törenleri Düzenlendi

Gaziantep ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:59
Gaziantep ve Çevresinde Gaziler Günü Törenleri Düzenlendi

Gaziler Günü Törenleri

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 19 Eylülde Gaziler Günü dolayısıyla özel etkinlikler gerçekleştirildi. Törenler, hem gazilere olan saygıyı göstermek hem de milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi hatırlamak amacıyla düzenlendi.

Gaziantep'te Anma Etkinliği

Gaziantep İstasyon Meydanı'nda toplanan gaziler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyüş yaptı. Burada yapılan törene Gaziantep Vali Vekili İlker Eker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Şanlıurfa'da Kahramanlık Vurgusu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen törende, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret edip dua etti.

Kahramanmaraş'ta Duygusal Anlar

Kahramanmaraş'taki törende Vali Mükerrem Ünlüer, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Protokol üyeleri, şehitliğe giderek anma gerçekleştirdi.

Malatya'da Birlik ve Beraberlik

Malatya'da düzenlenen etkinlikte, Vali Seddar Yavuz ve diğer protokol üyeleri, şehitleri anmak üzere kabirlere karanfil bıraktı ve yürüyüş gerçekleştirdi. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adıyaman Anması

Adıyaman'da da etkinlikler düzenlendi. Gaziler, Valilik bahçesine yürüdü ve burada saygı duruşunda bulunuldu. Vali Osman Varol, gazilerin önemine vurgu yaptı.

Kilis'te Coşku

Kilis Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, gaziler ve katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Piyade Üsteğmen Ayhan Yılmaz, günün anlamını vurgulayan bir konuşma yaptı.

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