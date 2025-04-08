Gaziantep ve Kilis'te İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Protestolar Gaziantep ve Kilis'te Gerçekleşti

Gaziantep ve Kilis'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı kitlesel bir protesto düzenlendi. Gaziantep'te, Kudüs Platformu ve Anadolu Gençlik Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği eylemde, katılımcılar Balıklı Parkı'nda bir araya geldi.

Gaziantep'teki Protesto

Çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sokaklarda yürüyor, "Filistin'e selam, direnişe devam" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak Gazze halkına desteklerini belirtti.

Anadolu Gençlik Derneği Gaziantep Şube Başkanı Özcan Fidan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Gazze'de şehit olan anneler hepimizin annesidir. Gazze'de şehit olan çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Hal böyleyken, Gazze için ayağa kalkmamak hangi vicdanın eseridir?" Bu sözlerin ardından grup, dua edip alandan ayrıldı.

Kilis'teki Protesto

Kilis’te ise Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde toplanan bir başka grup, Cumhuriyet Meydanı'nda Gazze halkı için toplandı. Etkinlikte, basın açıklamasını okuyan Ubeyde Gülnar, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçti" diyerek, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Gülnar, sözlerine şöyle devam etti: "Kadın, erkek, yaşlı ve genç demeden Gazze halkını hedef alan siyonistler, anne karnındaki ceninleri dahi şehit etmektedir. Onlarca İslam ülkesine rağmen Gazze'ye tek bir gram gıda sokulmasına izin vermeyen siyonistlerin Gazze halkını yok etmek istediği aşikar. Bu şartlar altında Gazze’ye duyarsız kalmak, ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır." Protestonun sonunda grup, İsrail bayrağını yakarak dağıldı.

Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Gaziantep'te, Kudüs Platformu ile Anadolu Gençlik Derneğince gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılar, Balıklı Parkı'nda toplandı.

Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Gaziantep'te, Kudüs Platformu ile Anadolu Gençlik Derneğince gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılar, Balıklı Parkı'nda toplandı.