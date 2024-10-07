DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,6 0,06%
ALTIN
2.925,43 -0,19%
BITCOIN
2.153.222,71 -0,44%

Gaziantep ve Komşu İllerde Filistin'e Destek Etkinlikleri

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep ve çevresinde kınandı. Parti temsilcileri durumu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:55
Gaziantep ve Komşu İllerde Filistin'e Destek Etkinlikleri

İsrail'in Saldırıları Kınandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis gibi illerde, 7 Ekim 2022'de başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli kınama etkinlikleri düzenlendi.

Gaziantep Töreni

Gaziantep'teki etkinlikte, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların yıl dönümüne dikkat çekti. Fedaioğlu, İsrail'in 7 Ekim'i bahane ettiğini savundu ve "42 binden fazla masum Filistinli, bu acımasız saldırılarda hayatını kaybetti," dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Tepkiler

Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, Rabia Meydanı'ndaki etkinlikte, "İsrail büyük bir insanlık suçuna imza atmaktadır," ifadelerini kullandı. Günbegi, uluslararası kuruluşların yeterli çaba göstermediğini vurguladı.

Kahramanmaraş'ta ise İl Başkanı Burak Gül, yaşanan katliamı kınayarak, "Bu soykırıma sessiz kalan devletlerin insanlığa söyleyecek bir sözü yoktur," dedi. Gül, İsrail'in Ortadoğu'daki tehditleri ve saldırganlığını eleştirerek, güçlü bir Türkiye'nin önemine dikkat çekti.

Malatya ve Adıyaman'ı Sarsan Hakaretler

Malatya'da İl İnsan Hakları Başkanı İlhan Doğan, Filistin meselesinin evrensel insan hakları mücadelesi olduğuna işaret etti. Doğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki mücadelemiz devam edecektir," dedi.

Adıyaman'da ise İl Başkanı Faruk Bülent Kablani, İsrail'in genel olarak insanlık suçlarına dikkat çekti ve 7 Ekim sonrası ortaya çıkan tabloyu eleştirdi.

Kilis'teki Açıklamalar

Kilis'te yapılan basın açıklamasında, İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, "Filistin'in bağımsızlık mücadelesi evrensel bir insan hakları mücadelesidir," mesajını verdi. Diyarbakırlı, mücadelelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sürdüğünü vurguladı.

Bu etkinlikler, bölgedeki çeşitli STK temsilcileri ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi ve Filistin'in haklı davasının desteklenmesi için güçlü mesajlar verildi.

İLGİLİ HABERLER

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
6
İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Hükümetine Sert Mesaj

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz