Gaziantep ve Komşu İllerde Filistin'e Destek Etkinlikleri

İsrail'in Saldırıları Kınandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis gibi illerde, 7 Ekim 2022'de başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli kınama etkinlikleri düzenlendi.

Gaziantep Töreni

Gaziantep'teki etkinlikte, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların yıl dönümüne dikkat çekti. Fedaioğlu, İsrail'in 7 Ekim'i bahane ettiğini savundu ve "42 binden fazla masum Filistinli, bu acımasız saldırılarda hayatını kaybetti," dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Tepkiler

Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, Rabia Meydanı'ndaki etkinlikte, "İsrail büyük bir insanlık suçuna imza atmaktadır," ifadelerini kullandı. Günbegi, uluslararası kuruluşların yeterli çaba göstermediğini vurguladı.

Kahramanmaraş'ta ise İl Başkanı Burak Gül, yaşanan katliamı kınayarak, "Bu soykırıma sessiz kalan devletlerin insanlığa söyleyecek bir sözü yoktur," dedi. Gül, İsrail'in Ortadoğu'daki tehditleri ve saldırganlığını eleştirerek, güçlü bir Türkiye'nin önemine dikkat çekti.

Malatya ve Adıyaman'ı Sarsan Hakaretler

Malatya'da İl İnsan Hakları Başkanı İlhan Doğan, Filistin meselesinin evrensel insan hakları mücadelesi olduğuna işaret etti. Doğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki mücadelemiz devam edecektir," dedi.

Adıyaman'da ise İl Başkanı Faruk Bülent Kablani, İsrail'in genel olarak insanlık suçlarına dikkat çekti ve 7 Ekim sonrası ortaya çıkan tabloyu eleştirdi.

Kilis'teki Açıklamalar

Kilis'te yapılan basın açıklamasında, İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, "Filistin'in bağımsızlık mücadelesi evrensel bir insan hakları mücadelesidir," mesajını verdi. Diyarbakırlı, mücadelelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sürdüğünü vurguladı.

Bu etkinlikler, bölgedeki çeşitli STK temsilcileri ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi ve Filistin'in haklı davasının desteklenmesi için güçlü mesajlar verildi.