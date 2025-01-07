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Gaziantepli Baklavacılar Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gaziantep'teki baklavacılar, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:27
Gaziantepli Baklavacılar Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gaziantepli Baklavacılar, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Gaziantep’in ünlü baklavacıları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, şehrin eşsiz lezzetlerini tanıtma fırsatı yakaladı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen bu oylama, hem gastronomi alanında hem de yerel kültürün yaygınlaşmasında büyük önem taşıyor.

Oylamanın Önemi

Gaziantep, baklava ve diğer yerel tatlarıyla ünlü bir şehir olarak, bu tür etkinliklerle adını daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor. Anadolu Ajansı'nın oylamasında, katılımcılar kendi baklava fotoğraflarını göndererek, halk oylaması ile en etkileyici kareleri seçme şansına sahip oldu.

Bu süreç, sadece lezzetlerin tanıtılması açısından değil, aynı zamanda Gaziantep'in gastronomik mirasının korunması ve yaşatılması açısından da büyük bir fırsat sunuyor. Baklavacılar, bu katkı ile yerel kültürlerini ve zenginliklerini gelecek nesillere aktarabilmeyi umuyorlar.

Gaziantepli baklavacıların bu oylamadaki katılımı, şehrin bereketli topraklarının sunduğu lezzetlerin daha fazla insan tarafından tanınması için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gaziantepli baklavacılar, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Gaziantepli baklavacılar, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı. Gaziantepli baklavacılar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Gaziantepli baklavacılar, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Gaziantepli baklavacılar, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı. Gaziantepli baklavacılar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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