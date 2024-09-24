Gaziantepli Öğrenciler Bosna Hersek'i Gezdi

Gaziantep'ten Bosna Hersek'e Unutulmaz Gezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilere özel bir gezi düzenledi. Yaklaşık 200 öğrenci, Bosna Hersek'in büyüleyici güzelliklerini keşfetmek için yola çıktı.

Gezi İçeriği ve Hedefler

Öğrenciler, gezileri sırasında Bosna Hersek'in tarihi ve doğal mekanlarını ziyaret etti. Mostar, Blagaj ve Saraybosna gibi önemli şehirleri gören öğrenciler, unutulmaz anılar biriktirdi.

Başkan Fatma Şahin'den Açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Sınavlarda başarılı olan öğrencileri Bosna Hersek'e gönderdiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Eğitimde Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğumuzu gösteriyoruz. Son YKS ve LGS sonuçları, bu başarının kanıtıdır. Türkiye genelinde derece yapan öğrencilerimize Bosna Hersek sözü vermiştik; bunu gerçekleştirdik, şimdi yeni hedeflere doğru ilerleme zamanı" ifadelerini kullandı.