Gaziantep'te ölümlü kaza! İşçileri taşıyan servis aracı TIR'a ok gibi saplandı..

Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu üzerindeki Sefaşehir mahallesine yakın bir bölgede meydana geldi. Saat 12.30 sularında gerçekleşen kazada Emre Ç.'nin kullandığı işçi servisi park halinde duran TIR'ın dorsesine çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.





Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde servis aracında bulunan işçilerden Cihan Kodalakoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlediler. Kazada yaralanan sürücü iel diğer 6 işçi ambulansla şehirdeki hastanelere kaldırılırken Kodalakoğlu'nun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp laboratuvarına kaldırıldı.