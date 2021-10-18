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Gaziantep’te silahlı çatışma: 3 yaralı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında silahlı saldırı gerçekleşti. Nedeni henüz bilinmeyen silahlı kavga sonucunda üç kişi yaralandı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 13:47
Gaziantep’te silahlı çatışma: 3 yaralı
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Aralarındaki husumetin nedeni henüz bilinmezken iki grubun pompalı tüfekle ateş açtığı görüldü. Mahalle sakinleri büyük paniğe kapılırken bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Silahlı çatışma sonucunda 3 kişinin yaralandığı ve yaralanan kişilerin hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri mahallede geniş çaplı soruşturma başlattı. Çatışmaya karışan kişileri yakalama çalışmaları devam ediyor.


Son Güncelleme: 18.10.2021 13:47
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepşahinbey
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