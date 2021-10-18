Gaziantep’te silahlı çatışma: 3 yaralı

’in Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Aralarındaki husumetin nedeni henüz bilinmezken iki grubun pompalı tüfekle ateş açtığı görüldü. Mahalle sakinleri büyük paniğe kapılırken bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Silahlı çatışma sonucunda 3 kişinin yaralandığı ve yaralanan kişilerin hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri mahallede geniş çaplı soruşturma başlattı. Çatışmaya karışan kişileri yakalama çalışmaları devam ediyor.