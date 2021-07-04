Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına Vatan Operasyonu! 213 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gaziantep emniyeti tarafından ortaklaşa yürütülen operasyon büyük bir başarı ile sonuçlandı. Polis ekiplerinin uzun takibi sonucu uyuşturucu satışı gerçekleştiren kişiler kıskıvrak yakalandı. Tutuklama istemi ile mahkemye çıkartılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonu takibinin yaklaşık olarak beş ay sürdüüğü ifade edilirken, şehirdeki uyuşturucu tacirleri teknik ve fiziki takibe alındı ve 311 kişi izlendi. Gaziantep narkotik ekibi geçen salı günü 235 kişiyi gözaltına aldı ve diğer 58 kişininde yakalama çaçlışmaları sürüyor.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 213’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.