Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına Vatan Operasyonu! 213 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gaziantep emniyeti tarafından ortaklaşa yürütülen operasyon büyük bir başarı ile sonuçlandı. Polis ekiplerinin uzun takibi sonucu uyuşturucu satışı gerçekleştiren kişiler kıskıvrak yakalandı. Tutuklama istemi ile mahkemye çıkartılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 213’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Güncelleme: 04.07.2021 14:18