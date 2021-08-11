Gaziantep’teki orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Kötü Kırkağaç mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Son iki gündür devam eden yağışlar nedeniyle bölgede yıldırım düşmeleri meydana geliyordu. Yıldırım düşmesi sonucunda ormanlık alanda yangın çıktığı tespit edilmişti. Yerleşim yerlerine uzak olsa da, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangın paniğe yol açtı.

Ormanlık alandan yükselen dumanlar çevre köylerden de görüldü. Vatandaşlar ekiplere haber verirken, olay yerine itfaiye ile orman genel müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yangın yerine gelen ekipler uzun süre devam eden çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının ardından yapılan hasar tespit çalışmasında yaklaşık 2 dönümlük alanın yandığı görüldü. Bölgede hasar tespit çalışmalarının yanı sıra soğutma çalışmaları da devam ediyor. Gaziantep’te yağmurun devam etmesi ekiplerin işini kolaylaştırıyor.