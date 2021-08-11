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Gaziantep’teki orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:05
Gaziantep’teki orman yangını kontrol altına alındı
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Kötü Kırkağaç mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Son iki gündür devam eden yağışlar nedeniyle bölgede yıldırım düşmeleri meydana geliyordu. Yıldırım düşmesi sonucunda ormanlık alanda yangın çıktığı tespit edilmişti. Yerleşim yerlerine uzak olsa da, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangın paniğe yol açtı.


Ormanlık alandan yükselen dumanlar çevre köylerden de görüldü. Vatandaşlar ekiplere haber verirken, olay yerine itfaiye ile orman genel müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yangın yerine gelen ekipler uzun süre devam eden çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının ardından yapılan hasar tespit çalışmasında yaklaşık 2 dönümlük alanın yandığı görüldü. Bölgede hasar tespit çalışmalarının yanı sıra soğutma çalışmaları da devam ediyor. Gaziantep’te yağmurun devam etmesi ekiplerin işini kolaylaştırıyor.

 

 


Son Güncelleme: 11.08.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
YangınGaziantepNurdağı
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