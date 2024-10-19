DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.325.282,67 0,02%

Gaziemir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Gaziemir'de çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:05
Gaziemir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziemir Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangın hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, Zafer Mahallesi'nde, Gaziemir Yeni Mezarlığı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple başladı.

Yangına Müdahale ve Ekip Seferberliği

Yangının bildirilmesi üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve iş makineleri, bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Sarp Arazide Zorlu Mücadele

Yangının etkili olduğu sarp arazide, ekipler iş makineleri ile yol açarak yangına müdahalede bulundu. Çalışmalar sonucunda, yangın ekiplerin özverili çabalarıyla kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Ekim 2024 Gündem Özeti
2
İzmir'de Dere Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
3
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Sanat ve Adalet Teması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Şansölyesi Scholz ile Görüşecek
5
Batı Şeria'da Filistinlilerden Yahya Sinvar İçin Protesto
6
BM Özel Raportörleri: İsrail Gazze'de Soykırım Uyguluyor
7
Kayseri'de Yıpranan Türk Bayrağına Sahip Çıkan Çocuğa Hediye Verildi

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor