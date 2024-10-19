Gaziemir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziemir Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangın hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, Zafer Mahallesi'nde, Gaziemir Yeni Mezarlığı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple başladı.

Yangına Müdahale ve Ekip Seferberliği

Yangının bildirilmesi üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve iş makineleri, bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Sarp Arazide Zorlu Mücadele

Yangının etkili olduğu sarp arazide, ekipler iş makineleri ile yol açarak yangına müdahalede bulundu. Çalışmalar sonucunda, yangın ekiplerin özverili çabalarıyla kontrol altına alındı.