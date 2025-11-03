Gaziosmanpaşa Belediyesi 4 Bin Öğrenciye Teknomektep Üyeliği Hediye Ediyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, LGS ve YKS'ye hazırlanan 4 bin öğrenciye Teknomektep dijital eğitim platformu üyeliği hediye ediyor; başvurular 16 Kasım'a kadar.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:32
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 4 bin öğrenciye dijital eğitim platformu Teknomektep üyeliği hediye edecek. Proje, öğrencilere teknoloji destekli bir eğitim deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Kimler Yararlanabilir?

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden 7’nci, 8’inci, 11’inci ve 12’inci sınıflar ile sınava yeniden hazırlanan mezun gençler bu destekten yararlanabilecek. Başvurular belediyenin internet adresi üzerinden alınıyor.

Platformun Özellikleri

Yapay zeka destekli dijital eğitim platformu Teknomektep, öğrencilere mekan kısıtlaması olmadan hedefe yönelik çalışma programı oluşturma, konu anlatım videoları izleme, deneme sınavlarına katılma ve interaktif soru çözümleri ile kendi hızlarına uygun öğrenme imkanı sağlıyor. Belediyenin hediye ettiği eğitim kartlarındaki kod ile üyelik başlatılabiliyor.

Belediye Başkanı Vekili'nin Açıklaması

Eray Karadeniz, sosyal medya hesabından gençlere projeyi müjdeleyerek şu ifadeleri kullandı: "Sizlerin geleceğine katkı sunmak için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte eğitim hizmetlerimizi çağın gerekliliklerine uygun biçimde yeniliyor, sizlere daha güçlü imkanlar sunmak için çalışıyoruz. Gaziosmanpaşa’nın ve Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan değerli öğrencilerimizin başarı yolculuğuna destek olmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir gelecek nitelikli eğitimle mümkün ve o geleceği birlikte inşa etmek için daima sizin yanınızdayız"

Başvuru ve Son Tarih

Başvurular, Gaziosmanpaşa’da ikamet eden ve belirtilen sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile yeniden sınava hazırlanan mezun gençler için açık olup, belediyenin internet adresinden 16 Kasım Pazar gününe kadar yapılabilecek.

