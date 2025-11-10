Gaziosmanpaşa'da 10 Kasım: Atatürk 87. Yılda Saygı ve Özlemle Anıldı

Gaziosmanpaşa'da 10 Kasım etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı töreni, öğrenci programı ve resim sergisiyle Atatürk'ü 87. yılda saygı ve özlemle andı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:05
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Gaziosmanpaşa'da düzenlenen anma programları yoğun duyguya sahne oldu. Etkinlikler, hem meydan töreni hem de okul programlarıyla kent halkının katılımıyla gerçekleşti.

Tören ve çelenk sunumu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, vatandaşların huzurunda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti; katılımcılar Atatürk'e olan saygı, sevgi ve minnet duygularını paylaştı.

Öğrencilerden duygu dolu 10 Kasım programı

Çelenk sunumunun ardından Şehit Anıl Kaan Aybek Ortaokulu'nda düzenlenen anma programına; Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan şarkı, marş ve şiirleri hep bir ağızdan seslendiren öğrenciler izleyenlere duygusal anlar yaşattı; salonu dolduran Gaziosmanpaşalılar, çocukları ve öğretmenlerini ayakta alkışladı.

10 Kasım Resim Sergisi büyük ilgi gördü

Program kapsamında Kaymakam İskender Yönden ve Başkan Vekili Eray Karadeniz, öğrencilerin hazırladığı 10 Kasım Resim Sergisi'ni gezdi. Genç ressamlarla sohbet eden Yönden ve Karadeniz, eserler hakkında bilgi alarak öğrencilere emeği ve duyguları için teşekkür etti.

Başkan Vekili Eray Karadeniz'in mesajı

Eray Karadeniz yayınladığı 10 Kasım mesajında şu ifadelere yer verdi: Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesini zaferle taçlandıran Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulmuş olan Cumhuriyeti, bu aziz topraklarda ilelebet yaşatacak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz.

