Gaziosmanpaşa'da 5. Cumhuriyet Koşusu düzenlendi – Kazananlar açıklandı

Gaziosmanpaşa'da 29 Ekim etkinliği kapsamında düzenlenen 5. Cumhuriyet Koşusu'nda Abdullah Tuğluk ve Damla Çelik birinci oldu; Hasan Hüseyin Kul 35-39 yaşta 5. sırayı aldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 15:39
Etkinlik ve parkur

Gaziosmanpaşa Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 5. Cumhuriyet Koşusu etkinliği düzenlendi. Organizasyon, Sedat Balkanlı Spor Parkı'ndan başlayarak sporcuları şehrin cadde ve bulvarlarında bir araya getirdi.

Yarışmacılar, 6 kilometrelik parkurta; Kemal Şeker Bulvarı'ndan İstanbul Caddesi'ne, oradan da Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinden tekrar başladıkları noktaya gelerek yarışı tamamladı. Aynı güzergah üzerinde gençler 2 kilometre, çocuklar ise 1 kilometre parkurlarda mücadele etti.

Katılım ve kutlama

Etkinliğe katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de sporcularla birlikte parkurda yer aldı. Karadeniz, koşu sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün 5'incisini düzenlediğimiz Cumhuriyet Koşusu'na 2 binden fazla koşucu katıldı. Her yıl katılımın artmasını istiyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyorum. 29 Ekim'de de Cumhuriyet kutlamalarımız olacak. Tüm Gaziosmanpaşalıları bu etkinliklere davet etmiş olalım.

Yarışın ardından dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verildi.

Genel sonuçlar

Erkekler (6 km) – İlk 5: Abdullah Tuğluk birinci, Salih Teksöz ikinci, Emin Berke Murathan üçüncü, Sultan Orhan dördüncü, Gürkan Çekiç beşinci.

Kadınlar (6 km) – İlk 5: Damla Çelik birinci, Gamze Altuntaş ikinci, Özlem Kaya Alici üçüncü, Dilay Yıldızhan dördüncü, Buse Mayda beşinci.

AASK sporcusu Hasan Hüseyin Kul'ün derecesi

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul da 6 kilometrelik parkurda yarıştı. Kul, yarışı 21 dakika 45 saniyelik dereceyle tamamlayarak 468 katılımcı arasından genelde 34'üncü, 35-39 yaş kategorisinde ise 5. oldu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Salmış, Kul'a kürsüde kupasını ve ödülünü takdim etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 5. Cumhuriyet Koşusu etkinliği düzenlendi.

