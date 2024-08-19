Gaziosmanpaşa'da Bıçaklı Kavga: Bir Zanlı Tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da Kavga Çıktı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından polis, hızlı bir şekilde müdahale etti.

Kavga Nasıl Gelişti?

Edinilen bilgilere göre, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir sokakta akşam saatlerinde yaşanan kavgaya, aileler arasında süregelen bir tartışmanın neden olduğu öğrenildi. Taraflardan birinin diğerine sürekli bakması üzerine başlayan gerginlik, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Zanlı Gözaltına Alındı

Kavga sırasında çeşitli kesici aletlerin kullanıldığı belirtildi. Olayda yaralanan O.U. ve T.U., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga sonrası, yaralamalardan sorumlu olan A.İ.H., polis tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, A.İ.H.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildiği ve tutuklandığı bilgisi verildi.

Olayın detayları ortaya çıktıkça, bölgede yaşayanlar arasında endişe yaratmaya devam ediyor.