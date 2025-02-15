Gaziosmanpaşa'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziosmanpaşa'da bulunan bir depo, çıkan yangın sonucu itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Hürriyet Mahallesi 288. Sokak'taki dört katlı bir binanın giriş katında, boya malzemelerinin bulunduğu depoda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedende dolayı başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda depoda hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde yangın, daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.