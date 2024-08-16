Gaziosmanpaşa'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Afet Bilinci Tatbikatı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 17 Ağustos depreminin 25. yıl dönümünü anmak ve halk arasında afet bilincini yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

GOPAR Ekipleri Senaryoyu Uyguladı

Belediyenin Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOPAR) tarafından yürütülen tatbikat, çeşitli senaryolar üzerinden başarıyla gerçekleştirildi.

Acil Durum Senaryosu

Tatbikat sırasında, 7,1 büyüklüğünde bir depremin ardından ağır hasar gören 5 katlı bir bina senaryosu oluşturuldu. Enkaz altında kalan kişilerin tespiti, arama-kurtarma operasyonları, ilk yardım uygulamaları ve yaralıların ambulansla sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi gibi işlemler titizlikle icra edildi.

Başkan Bahçetepe'den Destek

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, tatbikat sırasında vatandaşlarla birlikte bulunarak yapılan çalışmaları yakından takip etti. Bu tür uygulamaların, toplumda afetlere karşı hazırlıklılığı artıracağına dikkat çekti.