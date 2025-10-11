Gaziosmanpaşa'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde Filistinli 18 Bin Çocuk Anıldı

Gaziosmanpaşa'da "Dünya Kız Çocukları Günü" etkinliğinde duygusal anma

Belediye binasına asılan afiş ve çocukların katılımı dikkat çekti

Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte, savaşın en savunmasız kurbanları olan çocuklar adına mesajlar verildi. "Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında gerçekleştirilen anma programında, Filistin'de yaşamını yitiren çocuklar için farkındalık yaratıldı.

Etkinlikte, 18 bin Filistinli çocuğun isminin yer aldığı dev bir afiş, belediye binasının ön cephesine asıldı. Afişte yer alan mesaj ise şöyleydi: "İsrail 18 bin çocuğu öldürdü. Unutmayacağız unutturmayacağız".

Programda çok sayıda kız çocuğu, sprey boyayla hazırlanan panellere Filistin'de ölen çocukların isimlerini yazdı ve anma eylemine aktif şekilde katıldı. Etkinlik, çocukların sesi ve görselliğiyle dikkat çekti.

Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, etkinliğe katılan çocuklara Filistin atkısı taktı ve anma törenine destek verdi.

İlçe merkezinde gerçekleşen bu etkinlik, hem yerel hem de uluslararası trajedilere dikkat çeken bir duruş olarak değerlendirildi.

