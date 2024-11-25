Gaziosmanpaşa'da Hırsızlık İddiası: Market Çalışanları 3 Kişiyi Kilitledi

Gaziosmanpaşa'da Hırsızlık Girişimi

Gaziosmanpaşa'da, hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi, market çalışanları tarafından kilitlenerek durduruldu. Olay, Cebeci Caddesi’ndeki bir zincir markette gerçekleşti. Market çalışanları, şüphelilerin hırsızlık girişiminde bulunduğunu fark ettiklerinde hemen harekete geçti.

Şüphelilerin Kaçma Çabası ve Yangın Tüpü Kullanımı

Tartışma büyüdükçe, çalışanlar zanlıların kaçmasını önlemek için marketin kapısını dışarıdan kilitledi ve polise haber verdi. Şüpheliler duruma sinirlenerek market içinde bulunan raf ve ürünleri etrafa savurdu. Bunlardan biri, dışarı çıkmak amacıyla yangın tüpünü kullanarak marketin kapısına zarar verme girişiminde bulundu.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Olay yerine gelen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Market çalışanları ise olay sonrası kırılan camları temizleyerek, etrafa saçılan ürünleri topladı.

Tanıkların Görüşleri

Marketin yanındaki bir iş yerinde çalışan esnaf, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İçeride hırsızlık yapıyorlarmış, orada çalışan arkadaşlar bunları yakalamışlar. Sonra kavga çıkmış, çalışanlara saldırmışlar. Çalışanlar kapıyı kilitlemiş. Yangın tüpüyle kapıyı kırıyorlar. Polis ekipleri alıp götürdü."

Görüntüler Olayı Belgeledi

Olay anında, şüphelilerin markete zarar verdiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, market içinde raflardaki ürünleri savuran şüphelilerden birinin dışarı çıkmak için yangın tüpüyle market camına vurduğu anlar dikkat çekiyor. Kayıtlarda, cep telefonuyla görüntülendiklerini fark eden şüphelilerden ikisi yüzlerini gizlemeye çalışıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.