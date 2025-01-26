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Gaziosmanpaşa'da İETT Otobüsü Yaya Geçidinde Kadına Çarptı

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı 65 yaşındaki Nergül Taşgöz hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:25
Gaziosmanpaşa'da İETT Otobüsü Yaya Geçidinde Kadına Çarptı

Gaziosmanpaşa'da Feci Kaza: İETT Otobüsü Yaya Kadına Çarptı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, 21 Ocak tarihinde yaşanan trajik olay, bir yaya geçidinde meydana geldi. Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Nergül Taşgöz (65), Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü tarafından çarpıldı.

Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Taşgöz'ü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen, Nergül Taşgöz hayatını kaybetti.

Otobüs Şoförü Gözaltında

Olayın ardından, kaza anında otobüsün sürücüsü olan V.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförü, tutuklandı.

Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, Nergül Taşgöz'ün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken İETT otobüsüne çarpması net bir şekilde görüntülendi.

Bu feci kaza, yayaların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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