Gaziosmanpaşa'da Kedi Saldırısı: Bıçakla Öldürüldü Mü?

Gaziosmanpaşa'daki Kedi Olayı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, bıçakla öldürüldüğü öne sürülen bir kedinin pomerayı köpeklerin saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde yaşanan bu olay hakkında derhal inceleme başlattı. Sosyal medya üzerinden gelen "kedi bıçakla katledildi" iddiaları üzerine, ekipler hızla bölgeye yöneldi.Telef Olmuş Kedi ve Güvenlik Kameraları

Polis, kaldırımda telef olmuş bir kedi buldu ve inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kediye zarar verenlerin sahipsiz köpekler olduğunu belirledi.

Olay, hem halkta hem de sosyal medyada büyük bir infiale yol açarken, güvenlik güçleri konunun detaylarını araştırmaya devam ediyor.