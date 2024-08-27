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Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerine daireler noter huzurunda belirlendi. İBB Başkanı İmamoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:54
Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Daireler Belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Gaziosmanpaşa'daki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. İmamoğlu, bu konunun hayati önem taşıdığını vurgulayarak,

"İnsanlarımızın güvenli bir ortamda yaşaması gerekiyor. 6 Şubat depremini hatırlayınca içimiz acıyor. Kimsenin böyle bir acı yaşamamasını istiyoruz. Sağlam yapılar bu acıyı azaltır ancak bu sorunu yeterince aşamadık," dedi.

Projenin Detayları ve Gelecek Planları

Son beş yılda başarıyla tamamlanan 2 bin 410 bağımsız birimle, İstanbul'un kentsel dönüşüm sürecinin yeni bir çehre kazanmasını hedeflediklerini belirten İmamoğlu,

"Eylül ayı itibarıyla ilk konut teslimlerine başlayacağız. Amacımız, vatandaşlara en kısa sürede hak ettikleri konutları sunmak," şeklinde konuştu.

Projenin Kapsamı

Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi, 8 blok, toplam 687 konut ve 28 ticari birimden oluşan 715 bağımsız birim sunuyor. Konuşmaların ardından hak sahiplerinin daireleri hak sahiplerine noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

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