Gaziosmanpaşa'da Nostaljik Otomobil Festivali: 600 Klasik Araç İlgi Odağı

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen Nostaljik Otomobil Festivali'nde 600 klasik araç sergilendi; vatandaşlar ve yetkililer yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 15:24
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Nostaljik Otomobil Festivali, klasik otomobil meraklılarını bir araya getirdi. Etkinlik, farklı dönemlere ait araçları yakından görme ve fotoğraf çektirme imkânı sundu.

Etkinlik Detayları

Belediye Bahçesi önünde oluşturulan konvoyla başlayan festivalde 600 araç, Mevlana Mahallesi Zemin Altı Otoparkı'na getirildi. Ziyaretçiler sergilenen araçları yakından inceleyip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Farklı dönemlere ait birbirinden özel klasik otomobiller, etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü ve katılımcılar arasında büyük beğeni topladı.

Yetkililerden Açıklamalar

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ile Kaymakam İskender Yönden de festivale katıldı. Karadeniz, çocukluğundan beri büyük bir araba tutkunu olduğunu belirterek, "Her birinde ciddi emek var. Buraya 1955 model 'Chevrolet' kullanarak geldik. Gerçekten kendimizi adeta Türk filmi içerisinde hissettik. Buradaki en genç araba 1995 model diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, organizasyonun bugün tüm gün devam edeceğini ve belli periyotlarla tekrarlanacağını sözlerine ekledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen "Nostaljik Otomobil Festivali"nde 600 klasik araç, belediye bahçesi önünde oluşturulan konvoyla Mevlana Mahallesi Zemin Altı Otoparkı'na getirildi.

