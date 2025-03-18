Gaziosmanpaşa'da Ramazan Çadırında Sahne Çöktü, 5 Yaralı

Gaziosmanpaşa'da Sahne Çöktü, 5 Kişi Yaralandı

Gaziosmanpaşa'da, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ramazan etkinlik çadırındaki sahne çöktü. Olay, etkinliği izleyen kalabalık bir grup insan varken gerçekleşti.

Çökme nedeniyle toplamda 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak gerekli raporları hazırladı. Olayın şok edici anı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi ve geniş bir kitleye ulaştı.

Gaziosmanpaşa'da ramazan etkinlik çadırındaki sahnenin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Gaziosmanpaşa'da ramazan etkinlik çadırındaki sahnenin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.