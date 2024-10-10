Gaziosmanpaşa'da Sahte İçki Faciası: İki Ölü, İki Tutuklama

Gaziosmanpaşa'da Sahte İçki Alarmı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan olayda, sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden ikisi yaşamını yitirdi. Tüm olay, 30 Eylül tarihinde Merkez Mahallesi'nde bir kişinin hastaneye kaldırılmasıyla başladı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sahte alkolden zehirlendiğini öğrenir öğrenmez, olay üzerine derhal soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, Engin T. isimli kişinin, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği tespit edildi. 1 ile 9 Ekim tarihleri arasında, Gaziosmanpaşa’daki farklı hastanelerde benzer şikayetlerle 5 kişinin daha tedavi edildiği belirlendi.

Kurbanların Durumu

Bu süreçte, tedavi gören Halim F. de hayatını kaybetti. Diğer kurbanlar Hakan T. ve Semih K. hastanede tedavi altında bulunurken, Yemliha K. ve Serdar Ş. taburcu edildi.

Operasyon ve Tutuklamalar

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, zehirlenen kişilerin söz konusu iş yerinden sahte içki satın aldıkları tespit edildi. Ardından düzenlenen operasyon sonucunda, iş yeri sahibi Anıl A. ve Özgür T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında, "taksirle öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.