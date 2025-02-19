Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: 3 Bina Mühürlendi

Gaziosmanpaşa'da Mühürlenen Binalar

Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması, bölgedeki binaların güvenliğini tehdit etti. Taşocağı Dikyol Sokak'ta meydana gelen olay sonrası, hasar gören 3 bina derhal tahliye edilerek mühürlendi.

Olayın Detayları

Olayın ardından, bina sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine zabıta ve belediye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Zabıta ekipleri, hasar tespitinin ardından risk teşkil eden binaları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Alınan Güvenlik Önlemleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, bölgedeki içme suyu hattının da zarar gördüğünü belirledi ve hasarın onarımı için çalışmalar başlattı. Olay yerindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte, teknik incelemeler de devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Bazı evlerde kayma olurken, evlerin duvarlarında ve yolun birçok noktasında çatlaklar oluştu. Zabıta ekipleri, hasar gören 3 binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Bazı evlerde kayma olurken, evlerin duvarlarında ve yolun birçok noktasında çatlaklar oluştu. Zabıta ekipleri, hasar gören 3 binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.