Gaziosmanpaşa'daki Eczane Saldırısı Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Gaziosmanpaşa'da Eczaneye Silahlı Saldırı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde korkutan bir olay yaşandı. Motosikletli iki kişi, 831/1. Sokak'taki bir eczaneye silahlı saldırıda bulundu.

Olayın Detayları ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların eczanenin önüne gelerek üç el ateş ettikleri görülüyor. Kurşunların değdiği eczanenin tabelası, saldırının ne denli tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası da saldırı anını kaydetti. Olayın ardından, güvenlik güçleri eczanede detaylı incelemeler yaptı. Hemen ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin peşine düştü ve arama çalışmalarına başladı.

Halkta Tedirginlik Yaratan Saldırı

Bu tür olayların yaşanması, bölgede yaşayanlar arasında büyük bir tedirginlik yaratırken, polis ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.