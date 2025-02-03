DOLAR
35,91 -0,17%
EURO
37,07 0,4%
ALTIN
3.269,87 -1,38%
BITCOIN
3.560.608,14 -1,34%

Gaziosmanpaşa'daki Eczane Saldırısı Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlar bir eczaneye ateş açtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:54
Gaziosmanpaşa'daki Eczane Saldırısı Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Gaziosmanpaşa'da Eczaneye Silahlı Saldırı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde korkutan bir olay yaşandı. Motosikletli iki kişi, 831/1. Sokak'taki bir eczaneye silahlı saldırıda bulundu.

Olayın Detayları ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların eczanenin önüne gelerek üç el ateş ettikleri görülüyor. Kurşunların değdiği eczanenin tabelası, saldırının ne denli tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası da saldırı anını kaydetti. Olayın ardından, güvenlik güçleri eczanede detaylı incelemeler yaptı. Hemen ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin peşine düştü ve arama çalışmalarına başladı.

Halkta Tedirginlik Yaratan Saldırı

Bu tür olayların yaşanması, bölgede yaşayanlar arasında büyük bir tedirginlik yaratırken, polis ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'daki Özel Hastanede Yangın Söndürüldü: Hiçbir Zarar Yok
2
Ağrı'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Terörle Mücadelede 61 Operasyon
3
Gezi Parkı Soruşturmasında RTÜK'ten Medya Kayıtları Talep Edildi
4
Trump ve Trudeau Arasında Kritik Görüşme: Ticaret ve Uyuşturucu Sorunları Gündemde
5
Kayseri'deki Trafik Kazasının Gerekçeli Kararı Açıklandı
6
Beyt Lahiya Belediye Başkanı Attar: 'Tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız'
7
Antalya'da Öğrenciler Türkiye'nin İlk Uzay Misyonunu Anlatan 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!