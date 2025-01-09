Gaziosmanpaşa Meclisinde Turhan Selçuk Tartışması Kızıştı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisi'nde Tartışmalı Karar

Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisinde, karikatürist Turhan Selçuk'un adının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılışını yaptığı kültür evine verilmesi tartışmalara yol açtı. Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, konuyla ilgili çeşitli görüşler dile getirildi.

AK Parti'den Sert Eleştiriler

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit, Turhan Selçuk'un isminin verildiği kültür evine karşı duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Yiğit, "Yeni yılın ilk haftası, milleti derinden üzen bir gündemle başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında 'Türk karikatürünün usta ismi Turhan Selçuk'un eşsiz mirası, İBB Turhan Selçuk Kültür Evi'nde hayat buluyor...' mesajını paylaştı. Ancak, geçtiğimiz günlerde başörtülü kadınlara hakaret eden bir kişinin adının bu kültür evine verilmesi kesinlikle kabul edilemez" dedi.

CHP'den Yanıt Geldi

Bu duruma tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Bülent Kıdık, AK Parti'li üyelerin eleştirilerinin dozunu artırdığını savundu. Kıdık, "Bir kültür evine yapılan bu tür saldırıları doğru bulmuyorum. Hassas noktalarımızı dikkate almak zorundayız," ifadelerini kullandı. Yiğit ise yanıtında, Turhan Selçuk'un ''türbanlı domuz'' şeklinde bir ifade kullandığını hatırlatarak, CHP grubundan kınama beklediğini belirtti.

Meclis Kayıtlarının Yayımlanması Talep Edildi

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Eray Karadeniz, meclis toplantı kayıtlarının yayımlanmadığına dikkat çekerek, vatandaşların mecliste yaşananları öğrenme hakkı bulunduğunu vurguladı. Meclis kayıtlarının yayımlanmasına dair alınan kararın yerine getirilmesi talep edildi.