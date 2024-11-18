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Gazipaşa Yat Limanı'nda Sona Gelindi: Antalya'nın Turizmine Büyük Katkı

Gazipaşa Yat Limanı'nın yapımında sona yaklaşılıyor, yıllık 1 milyon lira kira geliri hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:39
Gazipaşa Yat Limanı'nda Sona Gelindi: Antalya'nın Turizmine Büyük Katkı

Gazipaşa Yat Limanı'nda Sona Yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'daki Gazipaşa Yat Limanı'nın yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, limanın devreye girmesi ile birlikte her yıl 1 milyon liranın üzerinde kira geliri sağlanacağını ifade etti.

Türkiye'nin Yeni Eseri

Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı'nın, 208 yat kapasiteli inşa edildiğini belirterek, limanın yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu yöntem sayesinde, devletin kasasından herhangi bir ödeme yapılmadan Türkiye yeni bir eser kazanmış oldu.

Deniz Turizmindeki Artış ve Antalya'nın Rolü

Bakan Uraloğlu, son yıllarda deniz turizminde yaşanan artışın yat turizmine olan ilgiyi artırdığını vurguladı. Türkiye, yat turizminde dünya genelinde önemli bir konumda bulunuyor.

Antalya Ekonomisine Katkı

Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı'nın Antalya turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti. Ayrıca, Bakanlık olarak Alanya ve Kaş yat limanları gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

Yeni Projeler ve Hedefler

Uraloğlu, yat turizmine olan artan talebi dikkate alarak yeni projelere başladıklarını belirtti. Gazipaşa Yat Limanı'nın bölgenin yat turizmi potansiyelinden maksimum düzeyde faydalanmasını sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, Antalya'daki 600 yat kapasiteli Demre Yat Limanı projesinin de ilerlemekte olduğunu, yat turizminden alınan payı artırmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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