Gazze, 2024'te Gazetecilerin En Tehlikeli Yeri Oldu: 55 Ölü Rapor Edildi

Bir Yılda Öldürülen Gazetecilerin Yarısından Fazlası Gazze'den

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2024 yılı itibarıyla 104 gazeteci ve medya çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayıların **yarısından fazlası**, İsrail'in sürdürdüğü saldırılarla bağlantılı olarak Gazze'de yaşandı.

Brüksel merkezli IFJ'nin raporuna göre, Gazze, bu yıl kaydedilen **55 ölümle** gazeteciler için "en tehlikeli yerlerden biri" haline geldi. 1 Ocak'tan bu yana dünya genelinde **12'si kadın** olmak üzere toplam **104 medya çalışanı** hayatını kaybetti. IFJ, 1990'dan beri yayınladığı raporlar içinde bu yılın "**en ölümcül ikinci yıl**" olduğunu duyurdu.

Orta Doğu'da Artan Ölüm Sayıları

Rapora göre, **Orta Doğu**, bu yıl en fazla ölümün raporlandığı bölge oldu. Saldırılar nedeniyle 66 medya çalışanı bu bölgede hayatını kaybetti. Gazze ve Lübnan'da yaşanan olaylarda **55 Filistinli**, **6 Lübnanlı** ve **1 Suriyeli** medya çalışanının öldüğü bilgisi verildi.

7 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalar sonucunda, öldürülen Filistinli gazeteci sayısının **138'e** ulaştığı belirtildi. Bu durum, Filistin'i, Irak, Filipinler ve Meksika'nın ardından modern gazetecilik tarihi açısından en tehlikeli ülkelerden biri haline getirdi.

Öldürülen medya çalışanları arasındaki sıralamada Orta Doğu'yu, **20 ölümle Asya-Pasifik**, **8 ölümle Afrika**, **6 ölümle Amerika** ve **4 ölümle Avrupa** bölgeleri izliyor.

Raporda, dünya genelinde toplam **520 gazetecinin hapis** olduğu bilgisi de yer aldı. Bu sayı, önceki yıllara göre önemli bir artışı göstermektedir.

IFJ Genel Sekreteri **Anthony Bellanger**, basın özgürlüğüne yönelik artan riskleri vurgulayarak Birleşmiş Milletler'e, gazetecilerin korunması için bağlayıcı bir sözleşme kabul etme çağrısında bulundu. Bellanger, "Bu üzücü rakamlar, basın özgürlüğünün ne kadar kırılgan olduğunu ve gazetecilik mesleğinin riskli ve tehlikeli doğasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Otoriter rejimlerin yükseldiği bir dönemde, halkın bilgiye olan ihtiyacı son derece önemli." dedi.