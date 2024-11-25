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Gazze Belediyesi'nden Kış Uyarısı: Salgın Hastalık Riski Artıyor

Gazze Belediyesi, kışın gelmesiyle birlikte salgın hastalık riskinin arttığını, sığınmacı ihtiyaçlarının ise giderek yükseldiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:23
Gazze Belediyesi'nden Kış Uyarısı: Salgın Hastalık Riski Artıyor

Gazze Belediyesi'nden Kış Uyarısı

Gazze kentinde, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yerinden edilenlerin sayısındaki artış, salgın hastalık riskini tetikleyebilir. Gazze Belediyesi, bu durumun özellikle su, kanalizasyon ve temizlik gibi temel hizmetlerin yetersizliğinde baş gösterdiğini açıkladı.

Hizmet İhtiyaçları Arttı

Açıklamada, ‘İsrail ablukası ve saldırıları altında bulunan Gazze’de sığınma merkezlerine yeterli hizmetin verilemediği’ vurgusu yapıldı. Kış mevsimi ile mevcut insani krizlerin büyüdüğüne dikkat çeken belediye, ‘mevcut imkansızlıkların hastalıkların artmasına yol açabileceği’ konusunda uyarıda bulundu.

Sığınmacıların Durumu Endişe Verici

Gazze kentinin yoğun göç aldığına işaret eden açıklamada, ‘sığınmacı sayısına paralel olarak kentteki çeşitli hizmet ihtiyaçlarının arttığı’ belirtildi. Bu durum, sağlık ve çevre sorunlarını da derinleştirdi. Daha önce var olan sağlık sorunları, zorunlu göç ile birlikte katlanarak büyümüş durumda.

Uluslararası Toplumun Desteği Gerekiyor

Belediyenin açıklaması, çevre ve sağlık sorunlarına acilen çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına, yerinden edilenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yardımın sağlanması çağrısı yapıldı.

İsrail’in Saldırı Planı ve Göç Zorlaması

Öte yandan, İsrail ordusu, 5 Ekim tarihinden itibaren Gazze'nin kuzey bölgesinde yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Bu saldırılarla halkı göçe zorlayan İsrail, sağlık personelini hedef alınarak hastanelerin işlevselliğini de etkisiz hale getirmiştir.

‘Generaller Planı’ ile Tahrip Edilen Yaşamlar

İsrail'in bu saldırıları, daha önce basına yansıyan ‘Generaller Planı’ adı verilen, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin stratejisi ile paralellik gösteriyor. Bu plan, Gazze’nin kuzeyinden tahliye edilerek bölgenin kuşatılması ve insani yardım girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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