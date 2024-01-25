Gazze bulaşıcı hastalığın pençesinde: 1,5 milyon insan kirli sudan hastalık kapıyor

İsrail işgal güçlerinin yoğun saldırı ablukasında olan Gazzeliler bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya. Bölgede kirli suyu kullanmak zorunda kalan insanlar için kolera, kronik ishal ve bağırsak sorunları baş göstermeye başladı.

Gazze bulaşıcı hastalığın pençesinde: 1,5 milyon insan kirli sudan hastalık kapıyor
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Gazze Şeridi'ne 111 gündür saldıran ve elektrik ile suyunu kesen İsrail, bölge halkının yüzde 66'sını kirli su kaynaklı hastalıklara mahkum etti. Filistin Çevre Kalite Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon kişiden 1,5 milyonu kolera, kronik ishal ve bağırsak hastalıkları gibi suyla bulaşan hastalıklarla başı dertte.

Yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin saldırıları neticesinde meydana gelen içme suyu eksikliği ve tüm deniz suyu arıtma tesislerinin kapatılması, Gazze Şeridi halkının yüzde 66'sının kolera, kronik ishal ve bağırsak hastalıkları gibi kirli su ile yayılan hastalıklara maruz kalmasına neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki lağım borularını hedef aldığı ve bunun çevre ve sağlık açısından büyük bir felaket oluşturacağı ifade edildi.

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