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Gazze Çatışmalarında Bir İsrail Askere Daha Hayatını Kaybetti

27 Ekim 2023'te başlayan çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 377'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:40
Gazze Çatışmalarında Bir İsrail Askere Daha Hayatını Kaybetti

Gazze Çatışmalarında Kayıplar Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 27 Ekim 2023'te başlayan kara saldırılarının ardından, çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 377'ye yükseldi.

Çatışmalarda Yaralılar da Var

Ayrıca, söz konusu çatışmalarda bir tabur komutanı olan yarbayın da ağır yaralandığı bilgisi aktarıldı. Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar da dahil olmak üzere ölen İsrail askerlerinin sayısı 800

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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