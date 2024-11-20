Gazze Çatışmalarında Bir İsrail Askere Daha Hayatını Kaybetti

Gazze Çatışmalarında Kayıplar Devam Ediyor
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 27 Ekim 2023'te başlayan kara saldırılarının ardından, çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 377'ye yükseldi.
Çatışmalarda Yaralılar da Var
Ayrıca, söz konusu çatışmalarda bir tabur komutanı olan yarbayın da ağır yaralandığı bilgisi aktarıldı. Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar da dahil olmak üzere ölen İsrail askerlerinin sayısı 800 Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.