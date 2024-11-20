Gazze Çatışmalarında Bir İsrail Askere Daha Hayatını Kaybetti

Gazze Çatışmalarında Kayıplar Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 27 Ekim 2023'te başlayan kara saldırılarının ardından, çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 377'ye yükseldi.

Çatışmalarda Yaralılar da Var