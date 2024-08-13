Gazze Çiftçileri Umutlarını Yeniden Filizlendiriyor

Gazze'deki Çiftçilerin Mücadelesi

Gazze'nin kuzey kesiminde yer alan Beyt Lahiya'daki çiftçiler, İsrail ordusunun tahrip ettiği tarım arazilerini canlandırmak için var güçleriyle çalışıyorlar. 7 Ekim 2023'ten bu yana ağır bombardıman altında kalan bölgedeki tarım arazileri ve su kaynakları büyük hasar gördü.

Yusuf Sakr Ebu Rabi'nin Üretime Dönüşü

Filistinli çiftçi Yusuf Sakr Ebu Rabi, tüm zorluklara rağmen topraklarını yeniden ekmek için harekete geçti. Beyt Lahiya'nın işgal edilmesi sırasında bakımsız kalan mahsullerinden tohum elde etmeyi başaran Ebu Rabi, küçük bir fidanlık kurarak binlerce fide yetiştirmeyi başardı.

Tarım, Direnişin Bir Parçası

Ebu Rabi, tarımın Filistin'liler için "direnişin bir parçası" olduğunu ifade ederek, "Mart ayında 40 bin biber ve patlıcan fidesiyle başladık. Şu an 150 bin fidemiz var" dedi. Diğer çiftçiler de Ebu Rabi'nin bu çabasına katılarak tarıma geri dönmeye başladı.

Gazze Tarım Kooperatifi'nin Açıklamaları

Gazze Tarım Kooperatifi Başkanı Ali el-Kilani, çiftçilerin birçok zorlukla karşılaştığını belirtirken, en büyük sorunlardan biri olan tarım arazilerinin sistematik bir şekilde yok edilmesi nedeniyle üretimin düştüğünü ifade etti.

Arazilerde Güvenlik Sorunu

Tarım arazilerinin bir kısmının tehlikeli alanlar olması nedeniyle çiftçilerin bu bölgelere giremeyeceğini söyleyen Kilani, yanı sıra su kaynaklarının tahribatı ve yakıt sıkıntılarının tarım maliyetlerini artırdığını belirtti.

Savaşın Etkileri ve Zorluklar

Kilani, "Savaş ve abluka, Filistin halkının rızkını, tarımını hedef alıyor. İnsanların arazilerine ulaşmaları engelleniyor, bu da hayatı zorlaştırıyor" şeklinde konuştu. Bu zorluklar, Filistin halkının varlığını sürdürebilmesi için tehdit oluşturuyor.