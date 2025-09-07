Gazze'de 1,5 Yaşındaki Ali Abluka ve Açlıkla Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

DOLAR
Gazze'de 1,5 yaşındaki Ali, İsrail ablukası ve sistematik açlık nedeniyle 3 kg'nin altında; anne ve doktor yardım çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:52
CUMA YUNUS - Filistinli 1,5 yaşındaki Ali Ebu Azira, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve sistematik açlık politikası nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Nasır Hastanesinde tedavi edilen Ali'nin kilosu 3 kilogramı aşmıyor. Normalde yaklaşık 10 kilogram olması gereken Ali, şiddetli yetersiz beslenme sonucu adeta bir deri bir kemik kaldı; yağ ve kas tabakaları eridi.

Semptomlar ve tedavi eksikliği

Ali, cilt döküntüleri, kronik ishal, sık ateşlenme ve nöbetlerin yanı sıra, İsrail'in ilaç girişini engellemesi nedeniyle ciddi kalsiyum eksikliği yaşıyor. Boş biberonuyla açlığa direniyor.

Anne İtimad Ebu Azira, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Bir hafta içinde bir kilo kaybetti ve şimdi ağırlığı 3 kiloyu geçmiyor. Ne süt var ne ilaç. Her gün susuzluk ve yetersiz beslenme yüzünden kilo veriyor, gıdaya ihtiyacı var." dedi.

Anne, çocuğunu Gazze dışına çıkararak hayatını kurtarmayı umduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nden müdahale talep etti: "Onu kaybetmek istemiyorum."

Uzman görüşü ve geniş tablo

Nasır Tıp Merkezi Çocuk ve Doğum Bölümü Müdürü Dr. Ahmed el-Farra, Ali için "Ali'nin vücudunda yağ dokusu veya kas kalmadı. Derisi sadece kemiklerini kaplıyor." ifadesini kullandı ve çocuğun belirgin susuzluk, göz şişkinliği, kalsiyum eksikliği ve ciddi cilt sorunları yaşadığını vurguladı.

Farra, Ali'nin durumunun istisna olmadığını; Gazze'deki hastanelerde benzer koşullarda tedavi gören onlarca çocuk bulunduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos tarihli raporunda Gazze Şeridi'ndeki kıtlığı 5. seviye - felaket olarak ilan etmişti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise 18 Ağustos açıklamasında, İsrail'in sınır kapılarını kapatması sonucu Gazze'de 40 bin bebek ve 250 bin çocuk'un açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

