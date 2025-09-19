Gazze'de 2 Gün Süren İnternet ve İletişim Kesintisi Sona Erdi

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 2 gündür kesilen internet ve sabit hat iletişimi, Filistin Telekom ekiplerinin çalışmasıyla yeniden sağlandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 01:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 01:59
Filistin Telekom ekipleri tehlikeli koşullara rağmen hizmetleri geri getirdi

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Telekomünikasyon Şirketi tarafından yapılan açıklamayı aktardı. Açıklamada, ekiplerin saha koşullarının tehlikeli olmasına rağmen Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde iki gündür kesik olan internet ve sabit hat iletişim hizmetlerini yeniden sağlamayı başardığı belirtildi.

Filistin Telekomünikasyonu Düzenleme Kurumu çarşamba günü, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle birçok ana yolun zarar görmesi sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiğini duyurmuştu.

Genellikle birkaç saat ya da birkaç gün süren bu kesintiler, Gazze Şeridi'ni dış dünyadan büyük ölçüde izole ederek asgari düzeyde işleyen hayati sektörleri doğrudan etkiliyor. Bu sektörlerin başında sivil savunma, ambulans hizmetleri ve hastaneler geliyor. Ayrıca insani yardımların dağıtımını aksatıyor ve günlük yaşamın tüm yönlerini felce uğratıyor.

İsrail, yaklaşık 2 yıldır Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırım boyunca iletişim ve internet ağını tamamen ve defalarca uzun sürelerle kasıtlı olarak kesti. Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri bu politikayı "tehlikeli ve gayri ahlaki" olarak nitelendirerek kınamasına rağmen İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak uygulamayı sürdürdüğü bildiriliyor.

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü tarafından Ekim 2023'te saldırıların başlamasından bu yana Gazze'de 12'den fazla tam iletişim ve internet kesintisi belgelendi. Örgüt, bu politikanın sistematik olduğunu, Gazze'yi dış dünyadan izole etmeyi ve İsrail'in işlediği suçların üzerini örtmeyi amaçladığını ifade etti.

Kesintinin sona ermesiyle birlikte iletişim hatlarının tekrar açılması sahadaki operasyonları ve insani yardım koordinasyonunu kolaylaştırsa da bölgede altyapının hâlen kırılgan olduğu ve yeniden kesintilere açık bulunduğu vurgulanıyor.

