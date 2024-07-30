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Gazze'de 20 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli, Nişanlısının Mezarını Ziyaret Edemiyor

Nail Neccar, 20 yıl hapis sonrası Gazze'ye döndü ama nişanlısının mezarını ziyareti engelleniyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:36
Gazze'de 20 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli, Nişanlısının Mezarını Ziyaret Edemiyor

Gazze'de Gözyaşlarıyla Dolu Bir Dönüş

İsrail hapishanelerinde 20 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan Filistinli Nail en-Neccar, Gazze'ye dönerken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Nişanlısı, İsrail güçlerinin saldırısında hayatını kaybettiği için mezarını ziyaret edemiyor.

Hayallerin Yok Olması

44 yaşındaki Neccar, hapiste olduğu süre boyunca nişanlısıyla sık sık geleceğe dair hayaller kurduğunu belirtti. "İsrail hapishanelerindeki tutukluluğum sırasında nişanlım beni sık sık ziyaret ederdi. Geleceğimiz için hayaller kurardık," diyerek duygularını ifade etti.

Aile Canı Tatlı Haberler

Hapisteyken ailesine ve nişanlısına yönelik benzeri kötü haberlere tanıklık eden Neccar, "Ailesinin evinin bombalandığını ve birçok akrabasının öldüğünü öğrenmek benim için yıkım oldu," dedi.

Mezara Erişim Engeli

Nail, Gazze Şeridi'ndeki askeri kontrol noktaları yüzünden nişanlısının mezarına giremediğini belirtti. "Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki kabristana defnedilen nişanlım ve aile fertlerinin ziyaretine izin verilmiyor. Hayat devam ediyor fakat nişanlımın öldüğünü kabullenmek ve mezarını ziyaret edememek çok zor," ifadelerini kullandı.

Ummu Nail: Sabır ve Umut

Neccar'ın annesi Ummu Nail, oğlunun hapisten çıkışını büyük bir sevinçle beklediğini ama devam eden saldırılar nedeniyle bu sevinci yaşayamadıklarını dile getirdi. "Nail’in kalbi paramparça. Ama saldırılar durunca yine mutlu olacağımıza inanıyorum," dedi.

Bu trajik hikaye, Filistin topraklarındaki çatışmaların neden olduğu derin travmaları bir kez daha gözler önüne seriyor.

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