Gazze'de 200 Okul Kapatıldı: UNRWA'dan Açıklama

Gazze'deki Okul Kapatmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Ekim 2023 itibarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar sırasında bölgedeki 200 okulun kapatıldığını duyurdu. Okullar, yerinden edilmiş Filistinli aileler için geçici sığınak olarak kullanılmaya başlandı.

UNRWA'nın Açıklaması

BM'ye bağlı UNRWA, X platformundaki sayfasından yaptığı paylaşımda, bu süreçte kapatılan okullardan bazılarında eğitim faaliyetlerine yönlendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Kapatılan okullarda, UNRWA ekiplerinin sosyal etkinlikler ve psikolojik destek sağlayarak binlerce çocuğun eğitim hayatına yeniden başlamasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

Bu gelişmeler, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesinden endişe eden uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından dikkatle izleniyor.