Gazze'de 23 Ölü: El-Ehli Baptist Hastanesi Bahçesine İHA Saldırısı

İsrail saldırılarında, El-Ehli Baptist Hastanesi bahçesinde 7 kişi dahil toplam 23 Filistinli hayatını kaybetti; Refah ve diğer bölgelerde de ölü ve yaralılar var.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:33
Gazze'de 23 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 7'si hastane bahçesinde olmak üzere 23 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane bahçesine İHA saldırısı

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısında bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırıda hastane bahçesine sığınan sivillerin hedef alındığını bildirdi. Hastane bahçesi ve avlusunun, İsrail'in yoğun saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı önemli alanlardan biri olduğu belirtildi.

Filistinli yetkililer, saldırıları "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirerek, özellikle hastane bahçesinde bekleyen sivillerin hedef alındığını vurguladı.

Refah'ta insani yardım bekleyenlere ateş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Bu saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken bazı kişiler yaralandı.

Refah'ta çadırların hedef alınması

Refah'ın batısında yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Diğer bölgeler

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin daha öldürüldüğünü aktardı. Genel olarak çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

