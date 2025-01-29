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Gazze'de 250 Bin Aile İçin Konteyner Kent Çağrısı

Gazze hükümeti, İsrail saldırılarında evsiz kalan 250 bin aile için konteyner evlerin Gazze'ye girişine izin verilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:34
Gazze'de 250 Bin Aile İçin Konteyner Kent Çağrısı

Gazze Hükümetinden Acil Konteyner Kent Çağrısı

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan 250 bin ailenin geçici konaklayabileceği çadır ve konteyner evlerin Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi için Tel Aviv'e baskı yapılması çağrısı yaptı.

İnsani Protokoller ve Yardım Malzemeleri

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında arabuluculuk yapan ülkelerden (ABD, Katar ve Mısır), İsrail'in insani protokolleri uygulayarak gerekli yardım malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermeleri talep edildi.

Yeni İhtiyaçlar ve Temel Altyapı

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne çadır ve konteyner evler gibi malzemelerin girişinin engellenmesinin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu, İsrail'in yıkım ve yerinden etme politikalarının devam ettiği vurgulandı. Bu kapsamda, 250 binden fazla Filistinli ailenin konaklayabilmesi için bu malzemelerin bölgeye girmesine izin verilmesi gerektiği aktarıldı.

Krizin Büyümesi ve Acil Yardım İhtiyacı

Ayrıca, İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların altında kalan insanların cenazelerinin çıkarılması için sivil savunma ekiplerine acil yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Temel altyapı hizmetlerinin onarılması için de elektrik santralleri ve su şebekelerine yönelik malzeme ihtiyacı dikkat çekildi.

İnsani Kriz ve Vatandaşların Dönüşü

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki insani krizini derinleştirdiği, yüz binlerce insanın hayatını tehlikeye attığı ifade edildi. Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinden 72 saatte yarım milyon insanın kuzeye dönüş yaptığını kaydeden yetkililer, bu durumun bölgedeki insani krizi daha da büyüttüğüne dikkat çekti.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Verileri

Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinin %80'inin tamamen yıkıldığını ve 300 binden fazla Filistinlinin evsiz kaldığını bildirdi.

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