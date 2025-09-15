Gazze'de 3 Gazeteci Daha Öldü — Ölen Gazeteci Sayısı 251'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında üç Filistinli gazeteci hayatını kaybetti; 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen gazeteci sayısı 251 oldu.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:42
Gazze'de 3 gazeteci daha yaşamını yitirdi

Gazze'de devam eden saldırılarda üç Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen basın mensuplarının sayısı 251'e çıktı.

Medya Ofisi açıklaması

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son İsrail saldırılarında üç gazetecinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, ölenlerin Şihab Haber Ajansından Muhammed Kuveyfi, El-Manara Medya'da kameraman olarak görev yapan Eymen Heniye ve Filistin News Ağında muhabir İman Zamili olduğu kaydedildi. Açıklamada başka ayrıntıya yer verilmedi.

Bombardıman ve doğrulama

Sağlık kaynaklarının Anadolu Ajansı (AA) muhabirine verdiği bilgiye göre, gazeteci Kuveyfi, Gazze'deki Nasr Mahallesi'nde evinin çatısında kurulu bir çadıra düzenlenen İsrail bombardımanı sonucu yaşamını yitirdi. Diğer iki gazetecinin hangi saldırıda öldüğüne ilişkin bilgi ise henüz alınamadı.

Kınama ve uluslararası çağrı

Medya Ofisi açıklamasında, gazetecilerin sistematik olarak öldürülmesini en sert ifadelerle kınadı ve Uluslararası Gazeteciler ile Arap Gazeteciler federasyonları başta olmak üzere tüm gazetecilik kuruluşlarına, Filistinli medya çalışanlarına yönelik İsrail saldırılarını kınama çağrısı yaptı. Açıklamada saldırılar "iğrenç ve vahşi" olarak nitelenirken, suçtan İsrail ile birlikte ABD yönetimi ve İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de sorumlu tutulduğu belirtildi.

Medya Ofisi, uluslararası toplum ve kuruluşlara İsrail'in eylemlerini durdurma ve sorumluların hesap vermesini sağlama çağrısında bulundu.

