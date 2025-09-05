Gazze'de 3 Haftalık Saldırılarda 1100 Ölü: 100'ü Aşkın Robot Patlayıcı Kullanıldı

Gazze yönetimi: Kara harekatı, sistematik göç ve sivillere yönelik saldırılar

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 13 Ağustos'tan bu yana kentte kara harekatı yürüttüğü ve Filistinli ailelere karşı soykırım uyguladığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerleşim alanları ve sivillerle dolu sokaklarda 100'ü aşkın robot patlayıcıyı uzaktan patlattığı, ayrıca savaş uçaklarıyla 70'ten fazla bombardıman düzenlendiği vurgulandı.

Saldırılarda, 1100 Filistinlinin öldüğü ve 6 bin 8 kişinin yaralandığı, bunun günlük ortalama 52 ölü ve 286 yaralıya tekabül ettiği kaydedildi.

Medya ofisi açıklamasında, İsrail ordusunun uygulamalarının uluslararası insancıl hukukun ve tüm uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

