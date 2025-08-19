Gazze'de 3 Yaşındaki Kerim Muammer Fanconi Anemi ve Gıda Kıtlığıyla Hayatta Kalma Mücadelesi

Durum ve aile çağrısı

CUMA YUNİS - İsrail'in kıtlık dayatması ve sınır kapılarını kısıtlamasıyla zor günler geçiren Gazze Şeridi'nde, 3 yaşındaki Kerim Muammer hem ilaç hem de gıda yetersizliği nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırı ve 2 Mart'tan itibaren sınır kapılarının kapatılmasıyla insani yardım girişleri büyük ölçüde durdu. Bu koşullar, bölgede geniş çaplı bir açlık ve sağlık krizine yol açtı.

Sağlık ve can kaybı verileri

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, abluka nedeniyle 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme sonucu 112'si çocuk olmak üzere 266 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki sağlık kurumları yakıt, teçhizat ve personel eksikliğiyle mücadele ederken hastalar gerekli ilaç ve ekipman bulunamadığı için yaşamını yitiriyor.

Bakanlık ayrıca Gazze'de yaklaşık 16 bin hastanın tedavi için bölge dışına çıkarılmayı beklediğini; bunlardan 633'ünün onay beklerken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kerim'in durumu

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kerim, nadir görülen kalıtsal hastalık olan "fanconi anemia" ile mücadele ediyor ve gıda-ilaç eksikliği nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

Kerim'in annesi İman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce bir çocuğunu aynı hastalıktan kaybettiğini ifade ederek, "İkinci çocuğumu da kaybederek aynı acıyı bir daha yaşamak istemiyorum. Kerim her gün gözlerimin önünde eriyor ve ben..." dedi.

İman ayrıca şunları söyledi: "İkinci çocuğumu da kaybetmek, aynı acıyı bir daha tecrübe etmek istemiyorum. Her gün gözlerimin önünde eriyor ve ben bir şey yapamıyorum." Oğlunun kilosunun hızla düştüğünü belirten İman, "Oğlum normalde 10 kilogramken şimdi 7 kilogramdan fazla değil. Kerim'in sebze, meyve, et, balık gibi sağlıklı besinler tüketmesi gerekiyor ancak abluka nedeniyle bu besinlerin hiçbiri yok." diye konuştu.

İman, oğlunun tedavi için Gazze'den çıkarılması konusunda Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlara çağrı yapıldığını, bunun yakın zamanda gerçekleşmesini umduğunu belirtti.

AA