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Gazze'de 300 Binden Fazla Filistinli Kuzeye Dönmeye Başladı

Gazze'de, İsrail saldırıları sonrası yerinden edilen 300 binden fazla Filistinli, kuzeye dönüş yaptı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:11
Gazze'de 300 Binden Fazla Filistinli Kuzeye Dönmeye Başladı

Gazze Şeridi'nin Kuzeyine Dönüş Başladı

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin bugün kuzeye dönüşte bulunduğunu duyurdu. Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve esir takasının ardından, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeye geçişler başlamıştır.

Ulaşım Yolları ve Dönüş Süreci

Yerinden edilen Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinden kuzeye dönüş yaptığı bildirilmiştir. Dönüş işlemleri Reşid ve Salahaddin caddeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İsrail'in yaklaşık 16 ay süren yoğun saldırıları sonucunda zorla yerinden edilen bu insan topluluğu, bu sabah itibarıyla tekrar evlerine dönmeye başlamıştır.

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