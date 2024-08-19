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Gazze'de 318 Gündür Süren Saldırılarda Can Kaybı 40,139'a Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 40,139'a yükseldi, 134 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:07
Gazze'de 318 Gündür Süren Saldırılarda Can Kaybı 40,139'a Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'de, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren süregeldikleri bildirilen İsrail saldırıları sonucunda can kaybı 40,139'a ulaştı.

Son 48 Saatte Yaşananlar

Son 48 saat içerisinde düzenlenen saldırılarda ise 40 Filistinli yaşamını yitirirken, 134 kişide yaralanmalar meydana geldi.

Enkaz Altında Bekleyen Hayatlar

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İlk Belirlemeler ve Toplam Veriler

7 Ekim'den bu yana gerçekleşen saldırılarda, yaşamını yitiren Filistinli sayısının yanı sıra yaralı sayısının 92,743'e ulaştığı ifade edildi. Bu durum, sivil halkın maruz kaldığı ağır mağduriyetin boyutlarını gözler önüne sermektedir.

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