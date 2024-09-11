Gazze'de 341 Gündür Süren Saldırılarda Can Kaybı 41 Bin 84'e Ulaştı

Gazze'de Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 341 gündür devam eden saldırıları sonrasında, hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 84 olarak açıklandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar sonucunda, son 24 saatte 64 Filistinli yaşamını yitirdi, 104 Filistinli ise yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılara dair detayları paylaştı. 341 gündür süren saldırılar neticesinde, toplamda 95 bin 29 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölüler bulunduğu; fakat İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin bu cenazelere ulaşmakta zorlandığı belirtildi.

Saldırılara Devam Ediliyor

Son 24 saatte gazetenin farklı bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Bu olaylar, bölgede insanların yaşam standartlarını ve güvenliğini ciddi anlamda tehdit etmeye devam ediyor.