Gazze’de 4 gün sürecek ateşkes kısa sürdü: İsrail ateşkesi bozup sivillere kurşun yağdırdı

İsrail ile Hamas arasında 4 günlük insani ateşkes anlaşması bugün saat 08.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Gazze Şeridi’nde İsrail’in bombardımanından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Filistinli, ateşkesin başlamasıyla birlikte evlerinin durumunu görmek üzere harekete geçti.

İSRAİL ATEŞKESE UYMADI

Ancak ateşkesin ilk saatlerinde İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinden kuzeyine doğru ilerleyen Filistinlilere ateş açtı. Bu saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, ateşkesin sadece Gazze Şeridi’nin içinde geçerli olduğunu, sınır bölgelerinde ise güvenlik önlemlerinin devam ettiğini savundu.

GAZZE’DE İNSANİ DURUM KÖTÜ

Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları nedeniyle insani durum giderek kötüleşiyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Gazze’de elektrik, su, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri de büyük ölçüde tükenmiş durumda.

ATEŞKESİN DEVAMI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail ile Hamas arasında 4 günlük insani ateşkes anlaşması, Mısır’ın arabuluculuğunda sağlandı. Ateşkesin devamı için ise Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ın da dahil olduğu 4’lü bir mekanizma oluşturuldu. Bu ülkeler, İsrail ile Hamas arasında kalıcı bir barışın sağlanması için çalışmalar yürütüyor.

Gazze ateşkesi ne zaman başladı ve ne zaman bitecek?



Gazze ateşkesi, 24 Kasım 2023 tarihinde Türkiye saati ile 08.00’de başladı ve 28 Kasım 2023 tarihinde aynı saatte bitecek.

Gazze ateşkesi neden yapıldı?

Gazze ateşkesi, Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krizi hafifletmek ve kalıcı bir barış için müzakere şansı yaratmak amacıyla yapıldı.

Gazze ateşkesi kimler arasında yapıldı?

Gazze ateşkesi, İsrail ile Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas arasında yapıldı. Ateşkesin sağlanmasında Mısır arabuluculuk rolü oynadı.

Gazze ateşkesi nasıl uygulanacak?

Gazze ateşkesi kapsamında, Gazze Şeridi’ne her gün 130 bin litre mazot, dört kamyon gaz ve 200 insani yardım tırı giriş yapacak. İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik hava ve kara saldırılarını durduracak. Hamas da İsrail’e yönelik roket ve havan saldırılarını durduracak. Ateşkesin uygulanmasını takip etmek için uluslararası bir gözlemci heyeti oluşturulacak.