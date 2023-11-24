Gazze'de 4 Günlük Ateşkes Başladı: İsrail Son Anda Katliam Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Mercek-6 Operasyonu’nda bin 129 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Operasyonda 951 adet silah ele geçirildi.



Operasyon 68 ilde eş zamanlı yapıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 4 günde 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Mercek-6 Operasyonu’nun gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonda İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca ve 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silahın ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı o paylaşım;





Bin 129 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda ayrıca bin 129 şüpheli şahsın gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, “Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.” dedi. Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarma ve polisleri de tebrik etti.

Ruhsatsız silah operasyonu nedir?

Ruhsatsız silah operasyonu, İçişleri Bakanlığı tarafından ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik olarak düzenlenen bir operasyondur. Operasyonun amacı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, silahlı suçları önlemek ve organize suç örgütlerini çökertmektir. Operasyon, Mercek adı altında farklı zamanlarda ve farklı illerde eş zamanlı olarak yapılmaktadır.